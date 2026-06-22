Berlin und Brandenburg: Sommerlich warm und meist trocken zum Wochenstart

Berlin - In Berlin und Brandenburg startet die neue Woche freundlich und warm mit Temperaturen bis nahe an die 30-Grad-Marke.

Am Montag wird es erneut sommerlich in Berlin und Brandenburg. © Frank Hammerschmidt/dpa

Am Montag zeigt sich der Himmel laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) heiter bis wolkig, Regen ist kaum ein Thema. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad, dazu weht ein schwacher Nordostwind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es gering bewölkt bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück, der Wind bleibt schwach.

Auch am Dienstag bleibt es sommerlich. Neben einigen Wolken scheint oft die Sonne, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost.