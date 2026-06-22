Hitzewoche in Sachsen-Anhalt: Bis 35 Grad und keine Abkühlung in Sicht

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt heißt es diese Woche: Sonne satt! Temperaturen von bis zu 35 Grad machen Lust auf einen Besuch im Freibad.

Trotz Hitze bleibt Sachsen-Anhalt vorerst von Unwettern verschont. (Symbolfoto) © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag hält sich die Sonne noch etwas zurück. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es bei Höchstwerten zwischen 27 und 29 Grad vorerst heiter bis wolkig. Im Harz gibt es zudem ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel teils klar bis wolkig. Niederschläge werden nicht erwartet.

Der Dienstag bleibt es ebenfalls heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei, bei Werten zwischen 27 und 32 Grad.

Mittwochs ist weiterhin kein Unwetter in Sicht. Bei Höchsttemperaturen zwischen 31 und 35 Grad zeigt sich größtenteils die Sonne.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen lediglich einzelne Wolken auf.