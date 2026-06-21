Hitze und schwere Gewitter mit Starkregen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Eine extreme Wetterlage kommt auf die Menschen in Frankfurt und Hessen zu: Sommerliche Hitze sowie teils schwere Gewitter mit Starkregen und eventuell auch Hagel prägen den Sonntag und die kommenden Tage!

Sommerhitze und Gewitter drohen in Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Sonntag bis zu 33 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 37 Grad. © Montage: 123RF/mdesigner125, Screenshot/Wetteronline.de

Für den Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine wechselnde Bewölkung und Höchsttemperaturen zwischen 30 und 37 Grad voraus. Es werde "schwülheiß", betonte ein Sprecher.

Dabei muss am Vormittag und zur Mittagszeit mit Schauern und Gewittern mit Starkregen gerechnet werden. Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sind den Meteorologen zufolge möglich.

Am Sonntagnachmittag drohen demnach erneut "Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter", wobei dann auch kleinkörniger Hagel niedergehen kann.

Lokal eng begrenzt seien auch "Unwetter durch heftigen Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel sowie Sturmböen" möglich.

In der Nacht zu Montag sollen die Gewitter dann abziehen. Die Temperaturen fallen voraussichtlich lediglich auf Werte zwischen 22 und 16 Grad, es kommt also in Teilen von Hessen zu einer sogenannten "Tropennacht".