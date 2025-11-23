Berlin und Brandenburg: Sonne pur – doch Glätte lauert auf den Straßen!

Sonniges Winterwetter legt Berlin und Brandenburg in schönen Glanz. Doch Vorsicht: Am Sonntag droht auf den Straßen spiegelglatte Rutschgefahr.

Berlin - Sonniges Winterwetter legt Berlin und Brandenburg in schönen Glanz. Doch Vorsicht: Am Sonntag droht auf den Straßen spiegelglatte Rutschgefahr.

Durch die überfrierende Nässe besteht vielerorts Glättegefahr. (Symbolbild)  © Patrick Pleul/dpa

Am Sonntag zeigt sich der Himmel über der Region überwiegend sonnig, erst am Abend ziehen hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen kommen nur auf -1 bis +2 Grad, begleitet mäßigem Wind. Besonders für Autofahrer ist Vorsicht geboten, denn örtlich kann es glatt werden.

Im Verlauf des Abends setzt leichter Schneefall ein. Es bildet sich eine rutschige Neuschneedecke von ein bis drei Zentimetern. Die Temperaturen stürzen auf -2 bis -7 Grad ab.

Montag früh fällt der letzte Schnee. In den übrigen Landesteilen reißt es von Westen her etwas auf. Doch es besteht erneut Glättealarm, denn die überfrierende Nässe macht die Straßen und Wege rutschig. Ab Mittag taut es vielerorts ab. Nur die Uckermark bleibt bis zum Abend grau und bedeckt.

Am späten Nachmittag und Abend zieht eine neue Wolkenfront auf und bringt zeitweise Regen. Die Temperaturen klettern auf 1 Grad. Der Wind bleibt schwach.

Die Höchsttemperatur liegt in Berlin und Brandenburg am Sonntag bei circa null Grad.  © Screenshot/wetteronline.de

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel dicht geschlossen, dazu gibt es leichten Regen oder Schneeregen. Auch hier ist beim Autofahren Vorsicht geboten. Die Temperaturen landen bei +1 bis -1 Grad.

