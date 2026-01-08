Winter-Chaos in Frankfurt und Hessen: Glatteis droht, bald bis zu -13 Grad

Frankfurt am Main - Winter-Chaos statt "Winter Wonderland": Eine Mischung aus Schnee und Regen kommt auf die Menschen in Frankfurt und Hessen zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte-Gefahr und hält sogar "Glatteis durch gefrierenden Regen" für möglich!

Bereits für den Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) alle Autofahrer in Hessen vor verbreiteter Glätte. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Demnach soll der Donnerstag von den Temperaturen her etwas milder werden als die vorangegangenen Tage: Die Meteorologen erwarten für das hessische Tiefland Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad, in den Bergen soll mit maximal -3 Grad, jedoch weiter Dauerfrost herrschen.

Der vorübergehende Wechsel in Plus-Temperaturen bringt insbesondere für Autofahrer große Gefahren mit sich: Schon für den Donnerstag erwartet der DWD "Verbreitet Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe".

Vom Donnerstagnachmittag an sollen dann von Südwesten her neue Schneefälle heranziehen, die im äußersten Südwesten zum Abend hin auch in gefrierenden Regen übergehen können. "Erhöhte Glätte-Gefahr" sei die Folge.

In der Nacht zu Freitag sollen dann im Gefolge von Sturmtief "Elli" über ganz Hessen teils kräftige Niederschläge auftreten, "anfangs teils bis in tiefe Lagen Schnee, im Verlauf von Südwesten bis in höhere Lagen in Regen übergehend", wie ein Sprecher betonte. In den Übergangsbereichen drohe dann "vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen".