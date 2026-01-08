Winter-Chaos in Frankfurt und Hessen: Glatteis droht, bald bis zu -13 Grad
Frankfurt am Main - Winter-Chaos statt "Winter Wonderland": Eine Mischung aus Schnee und Regen kommt auf die Menschen in Frankfurt und Hessen zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte-Gefahr und hält sogar "Glatteis durch gefrierenden Regen" für möglich!
Demnach soll der Donnerstag von den Temperaturen her etwas milder werden als die vorangegangenen Tage: Die Meteorologen erwarten für das hessische Tiefland Höchstwerte zwischen 0 und 3 Grad, in den Bergen soll mit maximal -3 Grad, jedoch weiter Dauerfrost herrschen.
Der vorübergehende Wechsel in Plus-Temperaturen bringt insbesondere für Autofahrer große Gefahren mit sich: Schon für den Donnerstag erwartet der DWD "Verbreitet Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe".
Vom Donnerstagnachmittag an sollen dann von Südwesten her neue Schneefälle heranziehen, die im äußersten Südwesten zum Abend hin auch in gefrierenden Regen übergehen können. "Erhöhte Glätte-Gefahr" sei die Folge.
In der Nacht zu Freitag sollen dann im Gefolge von Sturmtief "Elli" über ganz Hessen teils kräftige Niederschläge auftreten, "anfangs teils bis in tiefe Lagen Schnee, im Verlauf von Südwesten bis in höhere Lagen in Regen übergehend", wie ein Sprecher betonte. In den Übergangsbereichen drohe dann "vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen".
Frost-Nächte in Hessen mit bis zu -13 Grad
Für den Freitag werden dann bei bis zu +6 Grad von Westen her aufziehende neue Regen- und Schneefälle erwartet. Dazu soll ein frischer bis starker Südwestwind mit steifen Böen wehen. In den Bergen muss auch mit stürmischen Böen und Sturmböen gerechnet werden, es bestehe Gefahr durch Schneeverwehungen.
Am Samstag sollen die Temperaturen wieder in den Frostbereich sinken: Dann seien auch in tieferen Lagen nur noch "Höchstwerte zwischen -4 Grad und 0 Grad" zu erwarten. Dazu sollen Schneeschauer fallen.
Auch am Sonntag müssen sich die Hessen bei voraussichtlich maximal -1 bis -5 Grad auf erneuten Dauerfrost einstellen. Der Tag soll aber niederschlagsfrei bleiben.
In den kommenden Nächten droht teils scharfer Frost: Während in der Nacht zu Freitag Tiefstwerte zwischen 1 und -4 Grad und in der Nacht zu Samstag zwischen 2 und -4 Grad zu erwarten sind, lautet die Vorhersage für die Nacht zu Sonntag: "Verbreitet Frost bei -6 bis -13 Grad." In der Nacht zu Montag sollen die Tiefstwerte zwischen -7 und -12 Grad liegen.
Titelfoto: Montage: Federico Gambarini/dpa, Screenshot/wetteronline.de