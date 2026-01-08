Die klirrende Kälte kommt! Wetterdienst warnt vor Frost-Nacht in Sachsen

Leipzig - Die in den Freistaat eingeflossene Meeresluft sorgt in der Nacht auf Donnerstag für eisige Kälte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun ab 18 Uhr vor strengem Frost bei bis zu -15 Grad. Es wird glatt!

Die Frostwarnung des DWD besteht von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag um 11 Uhr. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Präsentierte sich der Mittwoch bis zum Nachmittag noch überwiegend sonnig bei schwachem bis mäßigem Wind aus dem Süden, ziehen am späten Abend erste Wolken auf, die in der Nacht in weiten Teilen immer dichter werden.

Die Tiefstwerte liegen dabei bei -8 bis -10 Grad, im Bergland jedoch bei bis zu -15 Grad! Vereinzelt kommt es dabei auch zu Schneefall.

Der Donnerstag selbst beginnt dann stark bewölkt mit leichten Schneeschauern, die amtliche Frostwarnung gilt zunächst bis 11 Uhr. Die Höchstwerte bewegen sich anschließend im weiteren Tagesverlauf zwischen -5 und 1, im Bergland bei -7 bis -2 Grad.

Der Wind weht dabei zunächst schwach bis mäßig aus Südwest und dreht gegen Abend auf Süd.