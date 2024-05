Besondere Wetterlage! Erdrutsche und Überflutungen in Thüringen?

Erfurt - In einigen Regionen Deutschlands könnte es in den kommenden Tagen sehr ungemütlich werden. Dauerregen wird auch für Thüringen erwartet!

Die Niederschlagsmengen liegen den Angaben zufolge zwischen 50 und 120, lokal bei bis zu 150 Litern pro Quadratmetern in etwa 48 Stunden.

Für Thüringen hingegen waren der DWD-Seite am Donnerstagnachmittag noch keine amtlichen Warnungen zu entnehmen. Stattdessen gab es für fast das ganze Bundesland eine "Vorabinformation Unwetter vor heftigem/ergiebigem Dauerregen".

"Amtliche Warnung vor ergiebigem Dauerregen " ist am Donnerstagnachmittag auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu lesen. Diese bezieht sich auf Teile Baden-Württembergs und Bayern.

Steigende Pegelstände werden an nahezu allen Flüssen in Thüringen erwartet. (Archivbild) © Carsten Jentzsch

Aktuell sei ergiebiger Dauerregen in ganz Thüringen wahrscheinlich, wie TAG24 im Gespräch mit dem DWD am frühen Nachmittag erfuhr. Mit amtlichen Warnungen für Thüringen beziehungsweise weite Teile ist demnach wohl zu rechnen.

Der Nordwesten/Südharzraum/Goldene Aue werde dabei vermutlich am schwächsten betroffen sein, hieß es.

Im Thüringer Wald sowie nördlich davon könnten sich Niederschläge verstärken. Dies ist auf die nach oben steigende Warmluft zurückzuführen.

Im Gespräch betonte man allerdings auch, dass man noch nicht genau sagen könne, wo viele Liter zustande kommen.

Aufgrund der angekündigten Wetterlage wurden in Thüringen bereits Veranstaltungen abgesagt. So hat sich beispielsweise der Landkreis Schmalkalden-Meiningen dazu entschieden, die Auftakt-Veranstaltung zum Stadtradeln am Samstag (1. Juni) vorsorglich abzusagen.