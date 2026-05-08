Bibber-Frühling macht die Biege: Jetzt kommt das T-Shirt-Wetter zurück

Berlin - Schluss mit Bibber-Frühling. Nach dem Temperatursturz der letzten Tage wird es wieder wärmer. Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen. Am Sonntag sind sogar sommerliche 24 Grad drin.

Im Görlitzer Park können die Berliner spätestens am Sonntag wieder Sonne tanken. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ganz so freundlich startet das Wochenende allerdings noch nicht. Am Freitag schafft das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst lediglich 15 bis 17 Grad.

Während sich im Norden Brandenburgs zunächst die Sonne zeigt, beginnt der Tag im Süden eher grau und bedeckt. Später ziehen auch dort Wolken auf. In der Hauptstadt wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet.

Regen ist allerdings nicht in Sicht. Zumindest in Berlin. Im Süden Brandenburgs kann es hingegen vereinzelt zu Schauern kommen.

Der Samstag präsentiert sich überwiegend bewölkt, gebietsweise lässt sich die Sonne blicken. Das macht sich auch bei den Temperaturen bemerkbar, die auf milde 17 bis 20 Grad steigen.

Am Sonntag gibt sich das Wetter schließlich deutlich freundlicher: Heiteres Frühlingswetter mit zeitweiligem Sonnenschein und Temperaturen von 20 bis 24 Grad steht auf dem Programm. Später ziehen erneut Wolken auf.