Sachsen-Wetter am Wochenende: Der Frühling ist wieder da, aber nur sehr kurz
Leipzig - Nachdem sich der Regen über Sachsen langsam in Richtung Osten verzogen hat, kommen am Wochenende - zumindest kurzzeitig - wieder Frühlingsvibes auf. Mit dem schönen Wetter vom ersten Mai-Wochenende können wir diesmal aber nicht mithalten.
Puh, da hat der April im Wonnemonat noch einmal nachträglich zugeschlagen, als es am Donnerstag im Freistaat den ganzen Tag in Strömen geregnet hat und ziemlich kühl war. Doch damit ist am Wochenende glücklicherweise Schluss.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag zwar vielerorts noch wolkenverhangen, doch im Laufe des Tages soll es auflockern und die Höchstwerte erreichen immerhin schon wieder 14 bis 17 Grad, in den Bergen 12 bis 14 Grad.
Regen wird nicht erwartet, ebenso wenig in der kommenden Nacht. Örtlich kann sich allerdings Nebel bzw. Hochnebel bilden und dementsprechend kühlt es auf 8 bis 3 Grad ab. "In Bodennähe [ist] örtlich Frost nicht ausgeschlossen", so der DWD.
Am Samstag wird es wieder frühlingshaft: Sonne und Wolken wechseln sich ab, es wird kein Niederschlag erwartet und das Thermometer zeigt bis zu 21 Grad an.
Nachts gehen die Werte wieder auf 10 bis 6 Grad zurück, ein fast wolkenloser Himmel gibt den Blick auf die Sterne frei.
Wetter in Sachsen: Kaum ist das Wochenende vorbei, regnet es wieder
Am Muttertag wird es sogar noch einmal ein wenig wärmer, das Quecksilber klettert auf bis zu 24 Grad. Lediglich im Erzgebirge können die Temperaturen knapp unter 20 Grad liegen.
Dabei bleibt es tagsüber heiter bis wolkig, erst am Abend besteht im Bergland ein geringes Risiko für Schauer und Gewitter.
Die neue Woche startet dann voraussichtlich nicht mehr ganz so schön: Bereits in der Nacht auf Montag zieht sich der Himmel nach und nach wieder zu und von Westen her kommt bei 12 bis 9 Grad Regen auf.
Auch im Tagesverlauf seid Ihr mit einem Schirm gut beraten - der zeitweise erwartete Regen kann teils schauerartig verstärkt vom Himmel kommen und auch mit Gewittern muss gerechnet werden.
Die Höchstwerte erreichen nur noch maximal 18 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Robert Michael/dpa, Screenshot/wetteronline.de