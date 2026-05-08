Sachsen-Wetter am Wochenende: Der Frühling ist wieder da, aber nur sehr kurz

Leipzig - Nachdem sich der Regen über Sachsen langsam in Richtung Osten verzogen hat, kommen am Wochenende - zumindest kurzzeitig - wieder Frühlingsvibes auf. Mit dem schönen Wetter vom ersten Mai-Wochenende können wir diesmal aber nicht mithalten.

Das Wochenende wird in Sachsen wieder frühlingshaft. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Puh, da hat der April im Wonnemonat noch einmal nachträglich zugeschlagen, als es am Donnerstag im Freistaat den ganzen Tag in Strömen geregnet hat und ziemlich kühl war. Doch damit ist am Wochenende glücklicherweise Schluss.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag zwar vielerorts noch wolkenverhangen, doch im Laufe des Tages soll es auflockern und die Höchstwerte erreichen immerhin schon wieder 14 bis 17 Grad, in den Bergen 12 bis 14 Grad.

Regen wird nicht erwartet, ebenso wenig in der kommenden Nacht. Örtlich kann sich allerdings Nebel bzw. Hochnebel bilden und dementsprechend kühlt es auf 8 bis 3 Grad ab. "In Bodennähe [ist] örtlich Frost nicht ausgeschlossen", so der DWD.

Am Samstag wird es wieder frühlingshaft: Sonne und Wolken wechseln sich ab, es wird kein Niederschlag erwartet und das Thermometer zeigt bis zu 21 Grad an.

Nachts gehen die Werte wieder auf 10 bis 6 Grad zurück, ein fast wolkenloser Himmel gibt den Blick auf die Sterne frei.