Regen ade! Sachsen-Anhalt startet in ein heiteres Wochenende

Magdeburg - Nach tagelangem Regen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende über milde Frühlingstage freuen.

In Sachsen-Anhalt wird es in den kommenden Tagen vorerst nicht regnen. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Freitag zeigt sich das Wetter von einer besseren Seite. Neben vielen Wolken kann es vorübergehend auch etwas Sonnenschein geben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann sich besonders die Altmark über viele Sonnenstrahlen freuen.

Bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad bleibt es zudem niederschlagsfrei. In der Nacht auf Samstag muss sich jedoch auf Nebel eingestellt werden.

Der Samstag selbst wird heiter und teils wolkig. Bei Werten zwischen 19 und 22 Grad bleibt es trocken. In der Nacht ziehen die Wolken ab und hinterlassen einen klaren Nachthimmel.

Heiter bis wolkig zeigt sich auch der Sonntag. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad laden zum Grillen und Spazieren ein. Regen ist zudem weiterhin nicht in Sicht.