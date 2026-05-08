Bis zu 24 Grad: So schön wird das Wochenende in Köln und NRW
Köln - Die nächsten Tage zeigen sich in Nordrhein-Westfalen von ihrer freundlichen Seite. Vor allem am Samstag wird es angenehm warm, bevor zum Wochenstart wieder Regen und kühlere Temperaturen aufziehen.
Der Freitag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in vielen Teilen noch mit etwas Nebel, danach lockert es aber schnell auf.
In Köln wechseln sich Sonne und Wolken ab und Regen bleibt meist aus. Die Temperaturen klettern auf milde 19 bis 20 Grad.
In der Nacht zum Samstag wird es frisch, örtlich kann sich erneut Nebel bilden. Tagsüber gibt dann aber oft die Sonne den Ton an.
In weiten Teilen von NRW wird es richtig angenehm mit bis zu 24 Grad. Nur vereinzelt könnte mal ein kurzer Schauer herunterkommen.
Auch der Sonntag bleibt überwiegend freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu liegen die Temperaturen weiterhin bei über 20 Grad. Im Südwesten kann es später allerdings einzelne Schauer oder Gewitter geben.
Zum Wochenstart kippt das Wetter dann wieder etwas: viele Wolken, immer wieder Schauer und mit 13 bis 16 Grad auch spürbar kühler. Dazu wird der Wind am Montag kräftiger.
Titelfoto: Laszlo Pinter/dpa