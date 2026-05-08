Bis zu 24 Grad: So schön wird das Wochenende in Köln und NRW

Köln - Die nächsten Tage zeigen sich in Nordrhein-Westfalen von ihrer freundlichen Seite. Vor allem am Samstag wird es angenehm warm, bevor zum Wochenstart wieder Regen und kühlere Temperaturen aufziehen.

Das Wochenende bringt Köln und NRW viel Sonne, milde Temperaturen und echte Frühlingsstimmung. (Symbolbild) © Laszlo Pinter/dpa

Der Freitag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in vielen Teilen noch mit etwas Nebel, danach lockert es aber schnell auf.

In Köln wechseln sich Sonne und Wolken ab und Regen bleibt meist aus. Die Temperaturen klettern auf milde 19 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Samstag wird es frisch, örtlich kann sich erneut Nebel bilden. Tagsüber gibt dann aber oft die Sonne den Ton an.

In weiten Teilen von NRW wird es richtig angenehm mit bis zu 24 Grad. Nur vereinzelt könnte mal ein kurzer Schauer herunterkommen.