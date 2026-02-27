Sachsen-Anhalt freut sich über warmes Frühlingswetter am Wochenende

Magdeburg - An diesem Wochenende kann sich Sachsen-Anhalt über frühlingshaftes Wetter und steigende Temperaturen freuen. Regen bleibt jedoch nicht aus.

Bereits am Freitag werden Höchsttemperaturen bis 20 Grad erreicht. (Symbolbild) © Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag gibt es bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad viel Sonnenschein. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen nur einzelne Schleierwolken über das Land.

Auf dem Brocken muss sich auf teils schwere Sturmböen eingestellt werden. In der Nacht zum Samstag bleibt es bei Werten zwischen 8 und 5 Grad weitestgehend trocken.

Wechselnd bewölkt wird es am Samstag. Bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad kann es in der Altmark und im Harz etwas Regen geben.

Auf dem Brocken wird es wieder stürmisch. In der Nacht auf Sonntag werden jedoch keine Niederschläge erwartet.