Bis 20 Grad, doch zum Wochenende ist es mit dem Frühling erst einmal vorbei

Frankfurt am Main - Nachdem es am heutigen Donnerstag und am Freitag noch einmal bis zu 20 Grad warm werden kann, ist es in Hessen am Wochenende erst einmal vorbei mit dem frühlingshaften Wetter .

Die Bewölkung nimmt in der darauffolgenden Nacht weiter zu und von Nordwesten her breitet sich bei Tiefstwerten zwischen 8 und 2 Grad Regen aus.

Der Freitag beginnt heiter bis wolkig. Gegen Abend zieht von Norden her dichtere Bewölkung über Hessen, es bleibt aber zunächst trocken. Die Höchstwerte erreichen noch einmal 15 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 7 bis 2 Grad ab. Mit Ausnahme des Nordwestens bleibt es niederschlagsfrei, örtlich kann es aber Nebel geben.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichen die Höchstwerte am Donnerstag 14 bis 19 Grad und nach einem bewölkten Start kommt es am Nachmittag vielerorts zu Auflockerungen. Lediglich im Nordosten Hessens kann es leicht regnen.

Bei Tiefstwerten bis -2 Grad wird es am Wochenende nachts wieder frostig. © Sebastian Gollnow/dpa

Am Samstag ist verbreitet mit weiterem Regen zu rechnen, der sich im Bergland abends auch mit Schnee vermischen kann. Die Thermometer zeigen nur noch bis 7 Grad im Norden und bis 11 Grad im Süden an - in den höheren Lagen sind maximal 4 Grad möglich.

In der Nacht zum Sonntag wird es bei 3 bis 1 Grad kalt und es gibt verbreitet Bodenfrost. In höheren Lagen ist bei -2 Grad mit Straßenglätte zu rechnen.

Am Sonntag bleibt es ungemütlich. Der Himmel zeigt sich wechselnd bewölkt und bei Höchstwerten von 7 bis 10 Grad kann es gebietsweise zu Regen- und Graupelschauern kommen.

Laut DWD können auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen werden. In Schauer- und Gewitternähe sind zudem starke oder stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Montag lassen die Regen- und Schneeregenschauer nach. Bei Tiefstwerten zwischen 3 und -2 Grad in den Höhenlagen wird es wieder kalt und es gibt in Bodennähe verbreitet Frost.