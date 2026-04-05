Bis 25 Grad, dann Regen: Osterwetter in Bayern zeigt sich launisch

München - Die Suche nach bunten Eiern und Schokohasen sollte am Ostersonntag in Bayern wohl besser auf den Vormittag verlegt werden.

Ostern könnte nass werden: In Teilen Bayern wird es ab Sonntagnachmittag regnerisch. © Sebastian Willnow/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Sonne über dem Freistaat, ehe in der zweiten Tageshälfte dichte Wolken aufziehen.

Solange die Sonne scheint, können die Temperaturen demnach auf bis zu 25 Grad klettern. Osterschokolade sollte dann also besser im Schatten versteckt werden.

Vom Nachmittag an wird es dann nass: In Teilen Bayerns kündigt der DWD örtlich Schauer an, im Süden Bayerns sind auch vereinzelt Gewitter möglich.

Ein mäßiger Wind frischt auf, in manchen Regionen sind teils starke, nördlich der Donau auch stürmische Böen zu erwarten.

In der Nacht zum Ostermontag fällt im Süden Bayerns häufig Regen, einzelne Gewitter können ebenfalls auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 2 Grad, lokal kann es neblig werden.

Am Ostermontag lockert es in vielen Regionen auf. Im Süden Bayerns wechselt ein Mix aus Sonne und Wolken mit Regen ab. Mit Werten zwischen 11 und 18 Grad wird es etwas kälter als am Ostersonntag.