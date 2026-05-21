Plötzlich Sommer: So heiß wird das Pfingstwochenende in Hessen

Offenbach am Main - Nach zuletzt eher grauen und regnerischen Tagen dürfen sich alle Hessen zu Pfingsten auf echtes Sommerwetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert reichlich Sonne, steigende Temperaturen und vielerorts schon perfektes Freibadwetter. Am Wochenende sind sogar bis zu 31 Grad möglich.

Laut "Wetteronline.de" (Grafik) ist am Samstag mit Temperaturen bis zu 28 Grad zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert sogar bis zu 31 Grad. © Montage: Markus Scholz/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel zunächst noch überwiegend stark bewölkt. Vor allem im Norden Hessens kann es vereinzelt noch etwas regnen. Im Tagesverlauf lockert das Wetter aber zunehmend auf. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad.

Bereits am Freitag übernimmt dann der Sommer endgültig das Kommando.

Laut Wetterdienst wird es sonnig, und es bleibt trocken. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. Auch in den Mittelgebirgen wird es mit Werten um 25 Grad angenehm warm. Die Nacht bleibt mild.

Zum Wochenende wird es dann vielerorts hochsommerlich: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag rechnen die Meteorologen mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Regen ist zunächst nicht in Sicht. Lediglich im Bergland könnten sich am Sonntagnachmittag vereinzelt Wärmegewitter bilden.