Bis zu 30 Grad! Das Pfingst-Wochenende wird richtig sommerlich

Leipzig - Sonne satt und wenige Wolken: Der Hochsommer grüßt am Wochenende in Mitteldeutschland. Am Samstag sind sogar bis zu 30 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Sonne satt und bis zu 30 Grad: Für das Pfingstwochenende kann Mitteldeutschland auf hochsommerliches Wetter hoffen. © Heiko Rebsch/dpa

Auch in den Bergen kann es am Samstag heiß werden, der DWD rechnet im Harz mit bis zu 27 Grad. Im sächsischen Bergland sind bis zu 24 Grad drin.

Der Donnerstag startet wechselnd bewölkt und zunächst niederschlagsfrei. Ab dem Mittag sind örtlich Schauer möglich. Der DWD sagt milde Höchsttemperaturen zwischen 20 und 22 Grad voraus.

Bereits am Freitag wird es spürbar wärmer. Die Maximaltemperaturen steigen um etwa 4 Grad an. Zum Start in das Wochenende sind so bis zu 27 Grad möglich.

Auch das Wetter wird freundlicher: Den Angaben zufolge wird es heiter bis wolkig. Zudem bleibt es laut DWD trocken.

Der Samstag lockt mit viel Sonnenschein und wenigen Wolken. Den Angaben zufolge wird es hochsommerlich warm. Auch die Nacht wird ungewöhnlich mild. Der DWD rechnet mit Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad.