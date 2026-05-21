Noch mal ordentlich Wolken und Schauer, doch dann gibt es Sonne satt
Von Cordula Dieckmann
München - Das lange Pfingstwochenende steht bevor – und die Meteorologen versprechen Traumwetter in Bayern. Sonnenschein und Temperaturen von bis zu mehr als 30 Grad sind angesagt - allerdings erst ab Samstag.
Am Donnerstag sollte man dagegen vorsichtshalber noch einmal den Regenschirm einpacken – zumindest in einigen Teilen des Freistaats.
Vor allem in Oberfranken und der Oberpfalz könne es noch einzelne Schauer geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu hängen dichte Wolken am Himmel.
Das soll sich dann aber schnell ändern. Schon am Freitag wird es mit Temperaturen bis 28 Grad sommerlich warm.
Vereinzelt kann man nach Angaben des DWD bereits am Donnerstagnachmittag die Sonne genießen, vor allem in Schwaben und in Teilen Oberbayerns.
Auch die Temperaturen sind mild - zwischen 19 Grad im Hofer Land und 24 Grad rund um Aschaffenburg. Die Kehrseite des schönen Wetters, das sich anbahnt: die Pollen fliegen wieder.
Bereits am Donnerstag soll die Belastung mit Gräserpollen in Bayern im hellroten Bereich liegen - was einer mittleren bis hohen Intensität entspricht.
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