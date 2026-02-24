Bis zu 17 Grad und Sonne: Endlich Frühlingsgefühle in Sachsen

Dresden - Auf einmal ist aller Schnee weggeschmolzen und der Himmel strahlend blau! Noch letzte Woche bibberte der Freistaat bei zweistelligen Minusgraden. Nun kommt der Wetterumschwung - mit bis zu 17 Grad fast frühlingshaft soll es ab Mittwoch werden. War's das jetzt mit dem Winter?

Nicht nur in Dresden schießen derzeit die Schneeglöckchen aus dem Boden. © Eric Münch

Grund für die drehende Wetterlage ist eine milde Luftmasse aus südwestlicher Richtung, erklärt Meteorologin Saskia Mai (21) vom Deutschen Wetterdienst.

"Dadurch wird es in ganz Sachsen milder." Wie lange bleibt es so warm? Können unsere Wollmützen und Wintermäntel endlich im Schrank bleiben?

"Das werden auf jeden Fall mal ein paar schöne Frühlingstage", frohlockt Meteorologe Michael Klein (53) vom Portal Donnerwetter.de.

