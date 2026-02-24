War's das mit dem Winter in Berlin und Brandenburg?

Berlin - Eis und Schnee sind nach langer Zeit in Berlin und Brandenburg größtenteils geschmolzen. Dafür knirscht's in der Hauptstadt jetzt gewaltig und das wird wohl auch so bleiben.

Der Rollsplitt hat für dieses Jahr in den Straßen von Berlin ausgedient und muss jetzt aufwendig von der BSR geräumt werden. © Andreas Heimann/dpa

Zum einen, weil die Berliner Stadtreinigung (BSR) erst für Mitte April mit der Beseitigung des Rollsplitts rechnet und zum anderen, weil sich aller Voraussicht nach kein Schnee mehr darüberlegen wird, da sich der Winter wohl aus der Region verabschiedet hat.

Denn mittlerweile hat sich die Großwetterlage geändert. Die Ausläufer eines Tiefs über Nordeuropa führen milde Meeresluft heran. Zur Wochenmitte soll sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann vorübergehend sogar Hochdruckeinfluss durchsetzen.

Die Folge: Die Temperaturen steigen und erreichen tagsüber dauerhaft zweistellige Werte, fallen des Nachts nur noch im Süden Brandenburgs unter den Gefrierpunkt.

Am Dienstag bleibt es laut DWD bei Temperaturen zwischen 6 Grad in der Uckermark und 10 Grad im Südwesten Brandenburgs stark bewölkt bis bedeckt, aber zumeist niederschlagsfrei.