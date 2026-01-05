Bis zu -20 Grad und Schneefall: Das Winterwetter nimmt Bayern weiter ein

München - Winterliches Wunderland: In Bayern hält das Winterwetter vorerst an. Handschuhe, Schal und Mütze empfehlen sich in den kommenden Tagen, der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet verbreitet Minusgrade.

Endlich prägen Schlitten, Schlittschuhe und Schneeschaufeln (als Zamboni-Ersatz) großflächig das Bild in Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Die Woche startet stark bewölkt. Zwischendurch kann sich stellenweise aber auch mal die Sonne zeigen.

Im Fichtelgebirge und im Allgäu wird es bei -6 Grad kalt. Am Spessart sagt der DWD -1 Grad voraus.

In der Nacht zu Dienstag wird es zapfig: In einigen Alpentälern erwartet der DWD eisige Temperaturen bis zu -20 Grad.

Anderswo wird es nicht ganz so kalt: Am Untermain werden -8 und vielerorts bis zu -14 Grad vorhergesagt. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Gebietsweise wird es glatt durch überfrierende Nässe, Reif oder etwas Schneegriesel.

Der Dienstag zeigt sich zunächst stellenweise sonnig, im Tagesverlauf ziehen jedoch dichte Wolken auf. Im Norden Bayerns können sich die Menschen auf einzelne Schneeflocken freuen.