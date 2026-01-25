Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee: "Leonie II" sorgte für weitere glatte Straßen
Von Carsten Hoefer
München - Das aus Oberitalien heranziehende Tief "Leonie II" wird nach einem bislang sehr schneearmen Januar Schnee und glatte Straßen in weiten Teilen Bayerns mit sich bringen.
Bis zum Montag könnte es nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im westlichen Mittelfranken und in der Region Nürnberg kräftiger schneien.
"Der Winter hat sein Pulver noch nicht verschossen", schrieben die Meteorologen in einer Einschätzung des bundesweiten Wetters auf der DWD-Webseite.
Demnach handelt es sich um eine Lage mit großem Potenzial für überregionale Glätte und damit verbunden weitreichenden Störungen im Straßen- und Schienenverkehr am Montagmorgen.
In Bayern sollte es ab Sonntagmittag ausgehend von den Alpen gebietsweise schneien, vor allem in Schwaben und Oberbayern.
In der Nacht wird sich der Schneefall dann demnach auf den Großteil des Freistaats ausbreiten.
Südlich der Donau in tiefen Lagen Regen in Aussicht
Am längsten sollen die Schneefälle nach DWD-Prognose im westlichen Franken und auf der Fränkischen Alb anhalten, dort erwarten die Meteorologen lokal beachtliche Mengen von 20 bis 25 Zentimetern Neuschnee.
Südlich der Donau sind laut DWD 5 bis 15 Zentimeter Schnee zu erwarten, der zudem in tiefen Lagen bald in Regen übergeht.
Am wenigsten beziehungsweise örtlich auch gar nicht wird es laut Prognose im östlichen Oberbayern und in Niederbayern schneien.
In weiten Teilen Bayerns sollen die Temperaturen in der Nacht weiter unter dem Gefrierpunkt liegen, mit Tiefstwerten von bis zu minus fünf Grad.
Im Laufe des Montags wird es milder, mit Plusgraden von bis zu vier Grad im größten Teil des Freistaats.
Deutschlandweit ist laut DWD in den letzten Januartagen ein Wechselspiel aus kalter und milderer Luft zu erwarten.
Titelfoto: Montage: Daniel Vogl/dpa + WetterOnline.de