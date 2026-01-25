Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee: "Leonie II" sorgte für weitere glatte Straßen

München - Das aus Oberitalien heranziehende Tief "Leonie II" wird nach einem bislang sehr schneearmen Januar Schnee und glatte Straßen in weiten Teilen Bayerns mit sich bringen.

Schnee und glatte Straßen in weiten Teilen des Freistaats sorgen für winterliche Herausforderungen auf den Wegstrecken. © Armin Weigel/dpa

Bis zum Montag könnte es nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im westlichen Mittelfranken und in der Region Nürnberg kräftiger schneien.

"Der Winter hat sein Pulver noch nicht verschossen", schrieben die Meteorologen in einer Einschätzung des bundesweiten Wetters auf der DWD-Webseite.

Demnach handelt es sich um eine Lage mit großem Potenzial für überregionale Glätte und damit verbunden weitreichenden Störungen im Straßen- und Schienenverkehr am Montagmorgen.

In Bayern sollte es ab Sonntagmittag ausgehend von den Alpen gebietsweise schneien, vor allem in Schwaben und Oberbayern.

In der Nacht wird sich der Schneefall dann demnach auf den Großteil des Freistaats ausbreiten.