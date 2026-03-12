Kommt das Winter-Wetter zurück? Hier schneit es im Ländle

Stuttgart - Die Krokusse und Osterglocken sprießen, doch der Winter soll im Ländle schon am Wochenende zurückkehren. Lohnt sich ein Ausflug in die Natur oder lieber die Planung für einen Filmnachmittag am Wochenende?

In den Hochlagen des Schwarzwalds wird es winterlich weiß. © Screenshot wetteronline.de/Silas Stein/dpa (Fotomontage)

Der Donnerstag startet zunächst wolkig. Die Sonne setzt sich zunehmend durch und beschert den Baden-Württembergern Höchstwerte bis zu 16 Grad im Markgräflerland. Der Wind weht schwach bis mäßig und lässt der Sonne ihre wärmende Kraft.

Partyfans sollten sich ihre dicke Jacke anziehen, denn in der Nacht zum Freitag wird es klar oder leicht bewölkt und es kann bis -4 Grad in der Hohenloher Ebene geben.

Am Freitag startet der Tag sonnig, doch die Wolken ziehen zu. Immerhin bleibt es trocken. Die Höchstwerte steigen auf 18 Grad im Markgräflerland. Teilweise wird es ungemütlich, denn es kommen starker Wind und stürmische Böen auf.

In der Nacht zum Samstag regnet es schließlich. In den Hochlagen des Schwarzwaldes schneit es sogar und kann glatt werden.