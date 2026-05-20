Sommer kommt pünktlich zu den Pfingstferien
Von Michael Donhauser
München - Kurz vor dem Start der Pfingstferien bahnt sich der Sommer in Bayern ganz allmählich seinen Weg.
Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen langsam aber sicher steigen und kratzen am ersten Ferienwochenende örtlich an der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt.
Am Mittwoch gibt es nach Vorhersage der Meteorologen zunächst am Morgen noch Regen, auch im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu Schauern.
Immerhin könnten die Temperaturen auf mehr als 20 Grad steigen.
In den Kammlagen der Mittelgebirge sollen es maximal 14 Grad werden, in den Alpen auf 2000 Meter Höhe nur noch 7 Grad.
Am Donnerstag sollen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad klettern. Von Westen her zeigt sich der Vorhersage nach am Nachmittag vermehrt die Sonne.
Zu Beginn der Pfingstferien wird es laut DWD dann richtig sommerlich mit bis zu 28 Grad. Für das Wochenende rechnen die Meteorologen damit, dass die 30-Grad-Marke geknackt wird.
Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa + WetterOnline