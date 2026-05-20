Sommer kommt pünktlich zu den Pfingstferien

München - Kurz vor dem Start der Pfingstferien bahnt sich der Sommer in Bayern ganz allmählich seinen Weg.

Bereit für die 30-Grad-plus: Pünktlich zum Ferienstart kündigen sich sommerliche Temperaturen an. © Felix Hörhager/dpa

Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen langsam aber sicher steigen und kratzen am ersten Ferienwochenende örtlich an der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt.

Am Mittwoch gibt es nach Vorhersage der Meteorologen zunächst am Morgen noch Regen, auch im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu Schauern.

Immerhin könnten die Temperaturen auf mehr als 20 Grad steigen.

In den Kammlagen der Mittelgebirge sollen es maximal 14 Grad werden, in den Alpen auf 2000 Meter Höhe nur noch 7 Grad.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad klettern. Von Westen her zeigt sich der Vorhersage nach am Nachmittag vermehrt die Sonne.