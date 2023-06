Bis zu 30 Grad, Hagel, Starkregen? DWD warnt vor Hitze und Gewittern in Sachsen!

Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich am Dienstag auf turbulentes Wetter gefasst machen.

Nach der Sommerhitze werden am Dienstag im Freistaat Sachsen gebietsweise Schauer und sogar Gewitter mit Starkregengefahr und Sturmböen erwartet. © danymages/123RF

Nachdem bereits am Montag tropische Temperaturen gemeldet wurden, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Dienstag eine Hitzewarnung raus und sprach von einer "starken Wärmebelastung".

Die Tageshöchstwerte könnten demnach zwischen 28 und 30 Grad erreichen, selbst im Bergland soll das Thermometer auf 23 bis 28 Grad klettern. Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge soll die Belastung vor allem zwischen 11 und 19 Uhr hoch sein.

Die hohen Temperaturen sind jedoch nicht das einzige, was auf die Sachsen zukommt. So soll bereits am Vormittag von Südwesten nach Nordosten Regen durch den Freistaat ziehen. Nach kurzer Auflockerung werden für den Nachmittag sogar einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregengefahr, Sturmböen und Hagel erwartet.

Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter könnten dabei an Niederschlag fallen und Sturmböen eine Geschwindigkeit von bis zu 75 Kilometern pro Stunde erreichen. Derartige Wetterphänomene sollen jedoch "lokal eng begrenzt" auftreten, wie es vonseiten des DWD hieß.