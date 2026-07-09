Sommer-Comeback in Köln: Jetzt steigen die Temperaturen täglich
Köln - Der Sommer meldet sich zurück: Ab Donnerstag wird es in Köln und ganz NRW von Tag zu Tag wärmer.
Nach dem wechselhaften Wochenstart zeigt sich das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Richtung Wochenende deutlich freundlicher.
Am Donnerstag scheint neben ein paar Wolken vielerorts die Sonne. In Köln klettern die Temperaturen auf bis zu 29 Grad.
Auch die Nächte bleiben angenehm. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 15 Grad, Regen wird nicht erwartet.
Am Freitag geht es mit dem Sommerwetter weiter. Es bleibt meist sonnig und trocken, nur im Norden von NRW ziehen anfangs noch ein paar Wolken durch.
Dafür wird es noch wärmer: Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Auch in Köln sind Werte um die 30 Grad drin.
Heißes Wochenende mit bis zu 33 Grad
Zum Start ins Wochenende legt der Sommer noch eine Schippe drauf. Am Samstag scheint fast überall die Sonne, dazu bleibt es trocken.
In NRW werden 28 bis 33 Grad erwartet. Wer Ausflüge plant oder ins Freibad möchte, kann sich also auf bestes Sommerwetter freuen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es mit 12 bis 18 Grad angenehm mild.
Unwetter oder andere Wetterwarnungen sind nach aktuellem Stand bis auf Weiteres nicht in Sicht.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa