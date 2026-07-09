Sommer-Comeback in Köln: Jetzt steigen die Temperaturen täglich

Köln - Der Sommer meldet sich zurück: Ab Donnerstag wird es in Köln und ganz NRW von Tag zu Tag wärmer.

Sommerliche Aussichten für NRW: Am Wochenende sind bis zu 33 Grad möglich. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Nach dem wechselhaften Wochenstart zeigt sich das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Richtung Wochenende deutlich freundlicher.

Am Donnerstag scheint neben ein paar Wolken vielerorts die Sonne. In Köln klettern die Temperaturen auf bis zu 29 Grad.

Auch die Nächte bleiben angenehm. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 15 Grad, Regen wird nicht erwartet.

Am Freitag geht es mit dem Sommerwetter weiter. Es bleibt meist sonnig und trocken, nur im Norden von NRW ziehen anfangs noch ein paar Wolken durch.

Dafür wird es noch wärmer: Die Temperaturen steigen auf 26 bis 31 Grad. Auch in Köln sind Werte um die 30 Grad drin.