Bis zu 38 Grad und Sonne: Erneute Hitzewelle rollt auf NRW zu

Nach einem wechselhaften Wochenstart erwartet Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wieder hochsommerliche Temperaturen. (Symbolbild) © Harald Tittel/dpa

Am Montag kann es teils noch regnen, bevor die Temperaturen ab Dienstag weiter stark ansteigen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der erste Tag der Woche bringt der Vorhersage zufolge Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad, in Hochlagen sind es circa 19 Grad. Laut DWD ist es wechselnd bewölkt, teils gibt es Schauer.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es demnach trocken und kühlt noch einmal ab auf 11 bis 14 Grad, in Tallagen des Sauerlands teils auch auf 9 Grad.

Tagsüber wird es am Dienstag nach DWD-Angaben sonnig und bis zu 31 Grad warm, im Hochsauerland bis zu 23 Grad. Richtig heiß soll der Mittwoch mit 33 bis 36 Grad werden.