Wetter bleibt am Wochenende sommerlich – nur der Sonntag schwächelt
Von Michael Donhauser
München - Heiß, sonnig - und am Sonntag vielleicht auch ein paar Schauer: So kündigt der Deutsche Wetterdienst das Wetter für das letzte Wochenende vor den großen Sommerferien an.
In Bayern dürfte dazu das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern: Wetterexperten rechnen für Samstag mit maximal 27 bis 32 Grad und am Sonntag mit bis zu 30 Grad.
In den Bergen soll es dagegen deutlich kühler bleiben. Bereits am Samstag kann es an den Alpen allerdings schon etwas regnen.
Vereinzelt seien auch Gewitter möglich, so die Meteorologen. Zudem können am Abend in der Südhälfte auch starke bis stürmische Windböen aufkommen.
Am Sonntag ziehen dann weitere Schauer über das Land. Dabei könne es örtlich auch blitzen und donnern, hieß es.
Ab Nachmittag wird stark auffrischender Südwestwind vom Bodensee und der Schwäbischen Alb erwartet.
Die Waldbrandgefahr bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit bis Sonntag stellenweise hoch bis sehr hoch. Erst am Montag sinkt sie den Prognosen zufolge deutlich.
Titelfoto: Montage: Uwe Lein/dpa + WetterOnline