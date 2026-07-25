Wetter bleibt am Wochenende sommerlich – nur der Sonntag schwächelt

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Das Sommerwetter bleibt dem Freistaat erhalten - auch wenn es am Sonntag unbeständiger und stellenweise etwas kühler wird.

Von Michael Donhauser

München - Heiß, sonnig - und am Sonntag vielleicht auch ein paar Schauer: So kündigt der Deutsche Wetterdienst das Wetter für das letzte Wochenende vor den großen Sommerferien an.

Nicht nur der Berg, auch der See ruft: Am Wochenende wird es meist sonnig und vor allem warm – bis die Gewitterwolken kommen.
Nicht nur der Berg, auch der See ruft: Am Wochenende wird es meist sonnig und vor allem warm – bis die Gewitterwolken kommen.  © Uwe Lein/dpa

In Bayern dürfte dazu das Thermometer über die 30-Grad-Marke klettern: Wetterexperten rechnen für Samstag mit maximal 27 bis 32 Grad und am Sonntag mit bis zu 30 Grad.

In den Bergen soll es dagegen deutlich kühler bleiben. Bereits am Samstag kann es an den Alpen allerdings schon etwas regnen.

Vereinzelt seien auch Gewitter möglich, so die Meteorologen. Zudem können am Abend in der Südhälfte auch starke bis stürmische Windböen aufkommen. 

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Am Sonntag ziehen dann weitere Schauer über das Land. Dabei könne es örtlich auch blitzen und donnern, hieß es.

Ab Nachmittag wird stark auffrischender Südwestwind vom Bodensee und der Schwäbischen Alb erwartet. 

Die Waldbrandgefahr bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit bis Sonntag stellenweise hoch bis sehr hoch. Erst am Montag sinkt sie den Prognosen zufolge deutlich.

Titelfoto: Montage: Uwe Lein/dpa + WetterOnline

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