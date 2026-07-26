Die Sonne nimmt nur Anlauf: Erst Schauer und Gewitter, dann kommt die Hitze wieder

München - Schauer und Gewitter ziehen am Sonntag über den Freistaat. Während es vor allem in Nordbayern am Vormittag noch sonnig bleibt, kommen im Tagesverlauf teilweise dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Es wird ungemütlich am Sonntag – zumindest in einigen Teilen Bayerns. Aber in diesem Fall ist es der Sturm vor der Ruhe – und Hitze. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Spätestens am Abend kann es dann laut Wetterexperten im Norden Bayerns regnen. Vom Alpenvorland bis zum Bayerischen Wald sind bereits in der Früh Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 23 Grad im Oberallgäu und 31 Grad in der südlichen Oberpfalz.

Vom Bodensee und von der Schwäbischen Alb her erwartet der DWD am Nachmittag stark auffrischenden Südwestwind, in Nordbayern könne es abends starke bis stürmische Böen geben.

Auch in der Nacht seien Schauer und einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Es kühlt demnach auf 18 bis 14 Grad ab.

Wechselhaft mit Regenschauern startet den Meteorologen zufolge die neue Woche. Nachdem es am Montagvormittag demnach noch vielerorts nass werden könnte, kommt vor allem nachmittags die Sonne raus, bei Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad.