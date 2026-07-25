Wochenende lockt mit Ausflugswetter in Berlin und Brandenburg ... aber nur kurz

Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen sonnigen Start ins Wochenende freuen, aber die sommerlich warme Periode hält vorerst nur kurz an.

Ein sonniger Samstag lockt in Berlin und Brandenburg zu einem Ausflug an einen See oder ins Schwimmbad. © Britta Pedersen/dpa

Am Samstag steigen die Temperaturwerte in der Hauptstadtregion auf 26 bis 29 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel und es bleibt trocken - ideales Wetter für einen Ausflug.

In der Nacht zu Sonntag nimmt die Bewölkung nur geringfügig zu. Bei schwachem Wind erfolgt eine Abkühlung auf 16 bis 13 Grad.

Tagsüber ziehen im Norden Brandenburgs dann dunkle Wolken auf. Ab Mittag ist nach DWD-Angaben mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die auch Starkregen und Sturmböen mit sich bringen.

Im Süden der Region zieht das Unwetter erst am Abend auf. Die Temperaturwerte schwanken von Nord nach Süd zwischen 24 und 30 Grad. Abseits der Gewitter weht nur ein leichter Westwind.

Die Nacht zu Montag bleibt stark bewölkt. Die Temperaturtiefstwerte liegen zwischen 16 und 14 Grad. Örtlich sind Schauer und kurze Gewitter möglich.