DAS hat das Wetter zum Wochenstart in Thüringen im Programm

Erfurt - Die neue Woche in Thüringen startet mild. Wer auf reichlich Sonne hofft, der muss sich jedoch vorerst in Geduld üben.

Temperaturanstieg am Dienstag - laut DWD-Prognosen von Montagmorgen - auf 11 bis 13, im Bergland 4 bis 7 Grad.

Da ist noch Luft nach oben, möchte man meinen. Doch ein Blick auf die morgendlichen Prognosen für Dienstag sind ernüchternd. Viele Wolken und am Nachmittag einzelne Schauer! Zudem soll es wieder etwas frischer werden.

Zwischen Rhön und Thüringer Wald ist am Vormittag noch vereinzelt Sprühregen möglich, ansonsten bleibt es laut Prognosen niederschlagsfrei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wies am Morgen für den Freistaat auf maximal 10 bis 14, im Bergland 6 bis 10 Grad hin. Den Angaben zufolge geht es heute stark bewölkt bis wolkig zu. Später soll es jedoch auch heitere Abschnitte geben.

Wer sich nach jeder Menge Sonnenstunden gepaart mit reichlich blauem Himmel sehnt, muss sich also weiter in Geduld üben.

Am besten in den DWD-Prognosen am Montagmorgen sah bislang der Donnerstag aus. Teils heiter, teils Durchzug dichterer Wolkenfelder, dafür niederschlagsfrei. Höchstwerte: zwischen 13 und 16, im Bergland zwischen 9 und 12 Grad.