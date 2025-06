Das soll Sommer sein? Relativ warmes Wetter in Sachsen, aber ...

Leipzig - Der meteorologische Sommeranfang ist am Sonntag in Sachsen vielerorts quasi ins Wasser gefallen - Schauer, Gewitter und heftige Windböen fegten übers Land. Und auch die erste Juni-Woche wird nicht gerade sommerlich.

Alles in Kürze

Mit dicken Regenwolken müssen die Sachsen in den nächsten Tagen immer mal wieder rechnen. © Bildmontage: Christian Grube, Screenshot/wetteronline.de

So grau wie der Sonntag endete, beginnt auch der Montag an vielen Orten im Freistaat. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss schon am Morgen gebietsweise mit schauerartigem Regen gerechnet werden.

Zwischen Erzgebirge und Oberlausitz kann es vereinzelt kräftig gewittern, teils sogar mit Starkregen und Hagel!

Zwar zieht das Regenband im Laufe des Vormittags weiter nach Osten, es folgen um den Mittag herum aus Westen aber schon neue Schauer - nachmittags und abends gesellen sich örtlich Blitz, Donner und stürmische Böen hinzu.

Dennoch erreichen die Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland maximal 20 Grad. Auch die kommende Nacht kann hier und da nass werden, wobei es auf 12 bis 8 Grad herunterkühlt.