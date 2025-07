Schauer und Gewitter in Frankfurt und Hessen: Wie lange hält das Regen-Wetter an?

Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und Hessen steht unter Tiefdruck-Einfluss - und dieser Trend wird noch einige Tage andauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Regen kündigt sich an: Am Dienstag und Donnerstag kann es in Hessen nicht schaden, einen Schirm zur Hand zu haben. © Montage: 123RF/petrunina, Screenshot/Wetteronline.de

"Wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer sowie einzelne Gewitter", lautete die Prognose der Meteorologen für den Dienstag in dem Bundesland.

Dazu erwarten die DWD-Experten Höchsttemperaturen zwischen 22 und 24 Grad und einen gemäßigten Südwest- bis Westwind. Bei Gewittern könne der Wind aber stark böig auffrischen, hieß es weiter.

Am Mittwoch soll sich das Wetter in Darmstadt, Frankfurt und Kassel dann vorübergehend etwas heiterer gestalten: Ein "Wechsel aus Sonne und dichteren Quellwolken" wird erwartet. Nur vereinzelt könnten an diesem Tag Schauer niedergehen. Mit 23 bis 27 Grad wird es zudem etwas wärmer.

Das Wetter am Donnerstag soll aber schon wieder mehr dem vom Dienstag ähneln: "Wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen, teils gewittrig durchsetzt", lautete die DWD-Vorhersage für Hessen. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 21 und 24 Grad.