Dauerfrost und wenige Wolken: So wird das Weihnachts-Wetter in Sachsen

Leipzig - Sachsen steht ein Weihnachtsfest mit Dauerfrost bevor. Es gebe zwar keine weiße Weihnacht, es werde aber "richtig knackig kalt", sagte Cathleen Hickmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig .

Vor allem an 1. und 2. Weihnachtsfeiertag kommt die Sonne raus. © Jan Woitas/dpa

In der Nacht zum 1. Feiertag könne es im Bergland ab einer Höhe von 800 Metern strengen Frost geben - also Temperaturen von minus zehn Grad Celsius und mehr. Im Tiefland würden die Werte bei bis zu minus acht Grad liegen und dann tagsüber auf maximal minus zwei Grad steigen.

Man habe in der vergangenen Nacht zwar ein "paar Krümel Schneeflocken", am Rand des Erzgebirges und im Oberlausitzer Bergland bekommen.

"Das ist aber maximal angezuckert. Viel ist da tatsächlich nicht zusammengekommen. Das war es dann schon", sagte die Meteorologin.

Im Laufe des Heiligabends werde Sachsen noch von dichten Wolkenfeldern dominiert. Aber schon am Mittag würden diese Wolken vom Vogtland und von Brandenburg her "angeknabbert" und dann kämpfe sich mehr und mehr die Sonne durch.