Dauerregen, Gewitter, stürmische Böen: In Thüringen wird's ungemütlich!

Erfurt - In Thüringen heißt es ab sofort Regenschirme und Gummistiefel auspacken!

Die nächsten Tage werden in Thüringen vor allem eines: verregnet! © Michael Reichel/dpa

Von Donnerstagvormittag bis Freitagmittag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Süden, die Rhön sowie den Thüringer Wald Dauerregen. Auch mit stürmischen Böen ist zu rechnen.

Am heutigen Donnerstag werden zwischen 18 und 21 Grad erwartet, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht kühlt es ein wenig ab, die Temperaturen sinken auf bis zu 12 Grad.

Am Freitag startet der Tag bewölkt, vor allem im Süden des Landes hält der Regen bis mittags noch an. Gegen Nachmittag gibt es dann örtliche Schauer, zudem ist mit kleinen Gewittern bei 23 bis 26 Grad - im Bergland 18 bis 22 Grad - zu rechnen.

Ähnlich sieht es laut DWD am Samstag aus: Auch hier beginnt der Tag mit Wolken am Himmel und schauerartigem Regen. Am Nachmittag könnte es wieder zu vereinzelten Gewittern kommen.

Zum Wochenendbeginn liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 25, im Bergland zwischen 18 und 21 Grad.