Der April macht, was er will: Sachsen-Anhalt erwartet Gewitter und Regen, doch dann...

In Sachsen-Anhalt werden am Wochenende bis zu 27 Grad erwartet! (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am heutigen Freitag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst zunächst wechselnd bis stark bewölkt, mit etwas Regen. Bei Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad kann es jedoch zu kurzen sonnigen Momenten kommen, bevor die Wolken zum Nachmittag wieder zunehmen.

Bis zum Abend kann es in der Nordhälfte Sachsen-Anhalts zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Auf dem Brocken muss teils mit schwerem Sturm gerechnet werden.

Nach einem wolkigen Start wird es am Samstag sommerlich. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 26 Grad zeigt sich die Sonne bereits vom Vormittag an am Himmel. In der Nacht bleibt es mild, bei Werten zwischen 9 und 14 Grad.

Am Sonntag lässt sich die Sonne weiterhin blicken. Bei Maximalwerten zwischen 24 und 27 Grad zeigen sich jedoch zwischenzeitlich immer wieder dichte Schleierwolken. In der Nacht auf Montag nehmen die Wolken wieder zu.