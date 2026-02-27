Der Frühling klopft an: Doch am Wochenende ziehen Wolken auf

Leipzig - Das Wochenende steht vor der Tür und endlich scheint der Frühling in Sachsen einzuziehen. Doch mit dem Vorzeige-Freitag können Samstag und Sonntag leider nicht ganz mithalten.

Endlich wieder Frühlingsgefühle in Sachsen. (Archivbild) © Montage: Elisa Schu/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen erwarten Euch am Freitag.

Lediglich im Vogtland ist es laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) zu Beginn etwas wolkig. Haben diese sich einmal verzogen, bleiben nur noch Sonne und Temperaturen von 10 bis zu 21 Grad übrig.

In der Nacht sinken die Werte auf 7 bis 3 Grad ab und ein leichter Wind aus südwestlicher Richtung gesellt sich dazu.

Dieser bleibt auch am Samstag erhalten. Darüber hinaus wird es wechselnd bewölkt, bleibt allerdings trocken bei Temperaturen zwischen maximal 15 Grad im Bergland und 19 Grad im Leipziger Tiefland.

Sonntag gesellen sich dann immer mehr Wolken dazu. Trotzdem bleibt es meist trocken wenn auch nicht mehr ganz so warm, wie in den vergangenen Tagen.