Frühling klopft an: Bis zu 20 Grad in Berlin und Brandenburg

Berlin - Zum Wochenende klopft in Berlin und Brandenburg der Frühling an: Es gibt viel Sonne und ungewöhnlich milde Temperaturen.

Bei dem frühlingshaften Wochenendwetter bietet sich ein Spaziergang im Freien an, zum Beispiel im hier abgebildeten Branitzer Park in Cottbus. © Patrick Pleul/dpa

Der Freitag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vielerorts freundlich mit heiterem Himmel. Nur im Norden kann sich anfangs etwas Dunst oder Nebel halten, der sich jedoch am Vormittag schnell auflöst.

Danach scheint verbreitet die Sonne bei nur dünnen Schleierwolken, und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen kräftig an – in der Uckermark auf bis zu 17 Grad, im übrigen Land teils sogar auf 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.

In der Nacht zum Samstag ziehen von Nordwesten her Wolken auf. Besonders in der Prignitz kann es gegen Morgen leicht regnen. Im Süden der Region bleibt der Himmel dagegen klar, und es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 4 Grad zurück.

Am Samstag zeigt sich der Himmel dann nicht mehr ganz so freundlich. Im Norden ist es zeitweise stark bewölkt mit einzelnen Schauern zwischen Prignitz und Uckermark, während im restlichen Brandenburg und in Berlin auch sonnige Abschnitte möglich sind.

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, der Südwestwind bleibt schwach.