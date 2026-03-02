Der Frühling klopft in NRW an: So fantastisch wird das Wetter in dieser Woche

Köln - In dieser Woche dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen nicht nur auf milde Temperaturen von bis zu 19 Grad, sondern auch auf jede Menge Sonnenschein freuen.

In NRW kündigen sich in der neuen Woche ungewöhnlich milde Temperaturen und jede Menge Sonnenschein an. © Thomas Frey/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verläuft schon der Start in die neue Woche wolkenlos. Den ganzen Tag über zeigt sich in NRW die Sonne, dazu klettert das Thermometer auf Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Regnen soll es nicht.

Genau so geht es dann auch am Dienstag weiter: Nach Prognose der Wetterexperten bleibt es tagsüber heiter bis sonnig, wobei für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Spitzenwerte von 16 bis 19 Grad erreicht werden. Dazu bleibt es erneut trocken.

Die Mitte der Woche startet am Morgen zwar vereinzelt neblig, im weiteren Tagesverlauf soll sich jedoch abermals die Sonne durchsetzen. Die Werte pendeln sich dazu zwischen milden 13 bis 18 Grad ein, wobei kein Tröpfchen vom Himmel fallen soll.