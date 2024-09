Der Hochsommer bleibt in Sachsen! 33,2 Grad - Hitzerekorde für September gebrochen

Hinein ins kühle Nass, die Temperaturen bleiben in den nächsten Tagen im hochsommerlichen Bereich. © Bildmontage: Roberto Pfeil/dpa ; Jens Büttner/dpa

In Dresden war der Dienstag der heißeste September-Tag seit 90 Jahren. Und das Badehosen-Wetter wird noch mindestens bis kommenden Montag anhalten.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Dresden im Jahr 1934 sei es noch an keinem September-Tag so heiß gewesen wie an diesem Dienstag, erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom privaten Wetterdienst Q.met (Wetter.net). Die Station in Klotzsche maß am Tage 33 Grad.

Damit war die Landeshauptstadt nicht mal der heißeste Ort in Sachsen. Klitzschen im Landkreis Nordsachsen brachte es gar auf 33,2 Grad. Auch in Hoyerswerda und in Leipzig-Holzhausen wurden 33 Grad gemessen.

Zur Info: Der bisher wärmste Tag im September in Dresden war der 5. September 1973 mit 32,3 Grad.