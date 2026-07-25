Sonniger Start ins Wochenende, doch dann krachen Gewitter über NRW

Köln - Nach einem kurzen Sommer-Comeback müssen sich die Menschen in ganz NRW auf Regen und Gewitter einstellen.

Sonniges Sommerwetter: Am Samstag wird es in Köln und ganz NRW mit bis zu 31 Grad noch einmal richtig heiß. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der Samstag startet freundlich und bleibt den ganzen Tag über meist sonnig. Vor allem in Köln könnt Ihr Euch auf viel Sonne freuen.

Zudem wird es richtig warm: Die Temperaturen klettern auf 27 bis 31 Grad. Perfektes Wetter für einen Ausflug, den Badesee oder einen Tag im Biergarten.

In der Nacht zum Sonntag ziehen dann vor allem im Nordwesten nach und nach mehr Wolken auf. Gegen Morgen kann dort bereits der erste Regen fallen.

Am Sonntag ziehen dann im Laufe des Tages immer wieder Gewitter auf. Dabei kann es örtlich kräftig regnen.

Auch Hagel und stürmische Böen sind möglich. Die Temperaturen gehen deutlich zurück und liegen nur noch zwischen 22 und 26 Grad.