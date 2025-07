Deutschlands extremster Arbeitsplatz: So begann vor 125 Jahren die Wetterstation Zugspitze

Von Sabine Dobel

Grainau - Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, aber auch Vulkanasche und Saharastaub: Die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an der Zugspitze liefert einen ganzen Strauß an Daten. Seit 125 Jahren gibt es die Messtation an Deutschlands höchstem Berg auf 2962 Metern Höhe.