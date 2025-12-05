Dichte Wolken und Rutschgefahr: So wird das Wochenend-Wetter in Sachsen

Leipzig - Auf die Menschen in Sachsen kommt ein regnerisches Wochenende mit dichten Wolken zu. In der Nacht auf Samstag wird es frostig, dabei besteht örtlich Glättegefahr durch überfrierende Feuchtigkeit oder Schneeregen. Richtung Montag steigen die Temperaturen jedoch wieder an.

Zwischen einem Tief über dem Nordostatlantik und einem Hoch über Osteuropa ziehen am Wochenende geringe Niederschläge nordwärts über Sachsen, anfangs im westlichen Landesteil als Schnee. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Der Freitag zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) größtenteils bedeckt. Dabei kommt es am Morgen vor allem östlich der Elbe zu Regen, Richtung Vogtland wandelt sich dieser in Schneeregen oder leichten Schneefall.

Am Nachmittag bleibt es längere Zeit trocken, Auflockerung ist jedoch zunächst nicht in Sicht. Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad, im Bergland um die 0 Grad.

In der Nacht auf Samstag bleibt es überwiegend stark bewölkt, örtlich kommt es zwar zu Nebelbildung, bleibt dabei jedoch überwiegend trocken. Tiefstwerte zwischen 1 Grad in der Oberlausitz und teils bis -5 Grad im Vogtland und Erzgebirge.

Der Samstag selbst beginnt stark bewölkt. Im Tagesverlauf zieht von Westen her Niederschlag auf, der anfangs im Vogtland und im Westerzgebirge als Schnee oder gefrierender Regen niedergeht. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 4 und 6 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach, auf dem Fichtelberg jedoch stürmisch. Auch in der Nacht auf Sonntag bleibt der Himmel wolkenverhangen und wiederholt regnet es dabei leicht, bei Tiefsttemperaturen um 3 Grad im Flachland, bis -2 Grad in höheren Lagen.