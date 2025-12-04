Auf grauen Himmel folgt Glätte: In Berlin und Brandenburg wird es ungemütlich

Berlin - Grau, nass, glatt: Auf Berlin und Brandenburg kommen ein paar ungemütliche Tage zu.

Berlin und Brandenburg starten frostig, aber trocken in den Donnerstag. © Patrick Pleul/dpa

Am Donnerstag hängen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Hauptstadtregion viele Wolken am Himmel, nur in der Niederlausitz gibt es anfangs noch ein paar größere Auflockerungen.

Regen ist tagsüber aber kaum ein Thema, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 2 bis 4 Grad, dazu weht ein schwacher Wind aus Südost.

In der Nacht zum Freitag bleibt es grau: Der Himmel ist oft bedeckt, dazu kommt stellenweise Dunst oder dichter Nebel, insgesamt bleibt es aber überwiegend niederschlagsfrei.

Gegen Morgen kann es von der Niederlausitz bis zum Oderbruch örtlich ein etwas regnen. Bei Tiefstwerten zwischen 2 und -1 Grad kann es vereinzelt glatt werden.

Auch am Freitag bleibt der Himmel bedeckt, teils neblig-trüb. Zeit- und gebietsweise fällt leichter Regen oder Sprühregen, vor allem in den östlichen Landesteilen Brandenburgs – zeitweise ist auch der Berliner Raum mit dabei.