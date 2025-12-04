Neuschnee und Glatteis: So frostig wird es jetzt in Sachsen

Dresden - In Sachsen wird es in der Nacht zum Freitag frostig und neblig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es in der ersten Nachthälfte zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

In Sachsen bleibt es zunächst winterlich kalt. © Bildmontage/Screenshot/Wetteronline.de

Gebietsweise bilde sich bei bis zu minus 3 Grad leichter Frost. Im Vogtland kommt es der Prognose zufolge in Tallagen stellenweise zu Glätte durch leichten Schnee. Dem DWD zufolge sollen ab 400 bis 600 Metern im Westerzgebirge ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen.

Auch am Freitagmorgen ist demnach im Bergland und in der Oberlausitz örtlich Glatteis durch gefrierenden Regen möglich.

Tagsüber komme es weiter zu Sprühregen, teilt der DWD außerdem mit. In der Nacht zum Samstag liegen die Tiefstwerte zwischen 1 Grad in der Oberlausitz und minus 2 Grad im Vogtland und im Erzgebirge.

Örtlich bilde sich Nebel oder Hochnebel.