Winter-Wetter in Frankfurt und Hessen: Nebel, Frost und glatte Straßen

Frankfurt am Main - Der Einfluss eines Zwischenhochs beschert den Menschen in Frankfurt und Hessen einen meist trockenen Montag, doch ab Dienstag ziehen dann Regenwolken über dem Bundesland auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In den Nächten muss mit Nebel und Frost gerechnet werden.

Am Dienstag ziehen von Westen her Regenwolken über Hessen auf, wie Wetteronline.de (Grafik) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) beide vorhersagen. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Himmel sei am Montag - dem meteorologischen Winteranfang - wechselnd bewölkt, doch im Süden von Hessen gebe es auch Chancen auf Sonnenschein, zudem sei es größtenteils niederschlagsfrei, heißt es in der Prognose der DWD-Experten.

Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 4 und 7 Grad liegen. Dazu wird ein schwacher bis mäßiger Südwind erwartet.

Von Dienstag an ziehe teils starke Bewölkung über Hessen auf, die insbesondere im Westen des Bundeslandes gebietsweise etwas Regen mit sich bringen können. "Im Osten meist niederschlagsfrei", ergänzte ein Sprecher. Die Temperaturen erreichten abermals 4 bis 7 Grad in der Spitze.

Auch am Mittwoch folgt das Wetter in Frankfurt und Hessen diesem Trend: "Wechselnd, teils stark bewölkt" und "lokal etwas Regen, am ehesten im Westen", lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Dabei soll es mit maximal 4 bis 6 Grad geringfügig kühler als am Dienstag werden.