Eisregen trifft auf eiskalten Boden: Woher kommt die gefährliche Glätte?

Leipzig - Glatteis, Unfälle, Stürze - das Wetter hat Polizei und Rettungsdienste am Donnerstag in Atem gehalten und auf den Straßen stellenweise für schwierigste Bedingungen gesorgt.

Auf den zugefrorenen Gehwegen ist momentan Vorsicht geboten. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Grund dafür ist gefrierender Regen, der auf Straßen und Gehwegen teils für spiegelglatte Eisschichten gesorgt hat. Doch wie genau kommt es eigentlich dazu?

"Normalerweise ist es ja so, dass es in der Höhe kälter wird", sagt Cathleen Hickmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Aktuell sei das aber umgekehrt. Der Grund liege im Wetter der vergangenen Tage mit verbreitetem Dauerfrost und Temperaturen bis minus zehn Grad Celsius in Sachsen.

"Wir haben eine kalte Vorgeschichte. Nah am Boden ist die Luft sehr kalt", so Hickmann. In der Höhe werde nun durch ein Tief wärmere Luft herangeführt.

Das Ergebnis: "Wir haben positive Temperaturwerte in der Höhe, der Niederschlag konnte schmelzen, und auf dem Weg zum Boden schafft er es aber nicht, noch einmal erneut zu Eiskörnern oder Schneeflocken zu gefrieren."