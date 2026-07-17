Dürre-Experte warnt: Müssen endlich wissen, wer wie viel Wasser nutzt

Leipzig - Der Hydrologe und Dürre-Experte Andreas Marx vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung fordert ein flächendeckendes Monitoring zur Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser.

Der Hydrologe Andreas Marx wünscht sich ein Monitoring aller Wasserentnahmen. (Symbolbild) © DPA

Angesichts trockener Böden und niedriger Grundwasserspiegel ist der Forscher der Meinung, dass "wir in Deutschland endlich ein Monitoring davon haben sollten, wer zu welchem Zeitpunkt wie viel Wasser aus dem Boden entnimmt, aus dem Grundwasser, aber auch aus Oberflächengewässern".

"Wir haben eben die Situation, dass wir in den meisten Regionen in Deutschland und auch von den meisten Industriebetrieben, die Wasserrechte haben, nicht genau wissen, wie viel Wasser sie zu welchem Zeitpunkt entnehmen", erklärt der Hydrologe.

In der Vergangenheit sei das schlicht nie notwendig gewesen.

Aufgrund geringer Niederschlagsmengen, anhaltender Trockenheit und niedriger Flusspegel hatten mehrere Kreise und Kommunen in den vergangenen Wochen Wasserentnahmeverbote verhängt.

Grundsätzlich seien Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel im Sommer normal. Die derzeitige Trockenheit im Gesamtboden sei in großen Teilen des Ostens und auch im Süden Deutschlands nach besonders niederschlagsarmen Monaten aber ausgeprägter als normal.