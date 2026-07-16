Erst noch einmal Hitze, dann warnt der Wetterdienst vor schweren Gewittern in ganz Hessen

Frankfurt am Main/Hessen - Für Donnerstag und vor allem Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hessen vor schweren Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und größeren Hagelkörnern. Zudem wird es am Donnerstag noch einmal sehr heiß, ehe sich zum Wochenende die Hitzesituation zunehmend entspannt.

Am Freitag ist in ganz Hessen mit schweren Gewittern zu rechnen. © Bild-Montage: Lea Winkler/dpa, wetteronline.de

Bereits am Donnerstag kann es am Nachmittag im Süden örtlich Unwetter geben. Ansonsten bleibt es heiter bis sonnig und weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf heiße 29 bis 33 Grad bei einem zumeist schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Die folgende Nacht beginnt gering bis wechselnd bewölkt, ehe im weiteren Verlauf zunehmend dichtere Wolken aufziehen, die gebietsweise schauerartigen Regen mitbringen können. Dabei kühlt es auf 19 bis 14 Grad ab.

Am Freitag ist laut DWD in ganz Hessen verbreitet mit Schauern und kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen, die im Süden und im Osten Hessens unwetterartig ausfallen können. Die Thermometer zeigen nicht mehr ganz so heiße Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad an.

In der Nacht ziehen Schauer und Gewitter nach Südosten ab, danach ist es bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad wechselnd bewölkt und zumeist niederschlagsfrei.