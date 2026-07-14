Meteorologen warnen: Belastung durch Hitze und teils heftige Unwetter in den nächsten Tagen!

Frankfurt am Main/Hessen - Es bleibt sehr heiß in Hessen mit Höchstwerten teils weit über 30 Grad. Zudem können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vermehrt unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen auftreten.

Auch in den kommenden Tagen werden immerhin hohe Temperaturen weit über 30 Grad erreicht. © Bild-Montage: Hannes P. Albert/dpa, wetteronline.de

Der Dienstag beginnt heiter, oft auch sonnig, ehe es ab Mittag gebietsweise zu Schauern und auch teils zu den unwetterartigen Hitzegewittern kommen kann. Bei einem ansonsten schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost bis Ost klettern die Quecksilbersäulen der Thermometer noch einmal auf sehr heiße 27 bis 34 Grad.

Auch in der folgenden Nacht kann es vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, sonst wird es gering bewölkt oder klar. Bei Tiefstwerten von 19 bis 13 Grad - mit den höchsten Werten im Rhein-Main-Gebiet - ist es nachts auch nicht mehr ganz so tropisch-warm.

Am Mittwoch sind erneut vereinzelte Schauer oder Hitzegewitter mit lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, meist bliebt es aber heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 31 Grad, dabei geht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich gering bewölkt oder klar und weitgehend niederschlagsfrei. Es kühlt auf 18 bis 10 Grad ab, wobei es im Rhein-Main-Gebiet wieder am wärmsten bleibt.