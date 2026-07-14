Meteorologen warnen: Belastung durch Hitze und teils heftige Unwetter in den nächsten Tagen!
Frankfurt am Main/Hessen - Es bleibt sehr heiß in Hessen mit Höchstwerten teils weit über 30 Grad. Zudem können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vermehrt unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen auftreten.
Der Dienstag beginnt heiter, oft auch sonnig, ehe es ab Mittag gebietsweise zu Schauern und auch teils zu den unwetterartigen Hitzegewittern kommen kann. Bei einem ansonsten schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost bis Ost klettern die Quecksilbersäulen der Thermometer noch einmal auf sehr heiße 27 bis 34 Grad.
Auch in der folgenden Nacht kann es vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, sonst wird es gering bewölkt oder klar. Bei Tiefstwerten von 19 bis 13 Grad - mit den höchsten Werten im Rhein-Main-Gebiet - ist es nachts auch nicht mehr ganz so tropisch-warm.
Am Mittwoch sind erneut vereinzelte Schauer oder Hitzegewitter mit lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, meist bliebt es aber heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 31 Grad, dabei geht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.
Die Nacht zum Donnerstag zeigt sich gering bewölkt oder klar und weitgehend niederschlagsfrei. Es kühlt auf 18 bis 10 Grad ab, wobei es im Rhein-Main-Gebiet wieder am wärmsten bleibt.
Erst am Samstag ziehen Schauer und Gewitter nach Süden ab
Der Donnerstag beginnt heiter bis wolkig und niederschlagsfrei, ehe am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter möglich sind. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost wird es bei Höchstwerten von 29 bis 34 Grad wieder heißer.
Die folgende Nacht beginnt locker bewölkt oder klar. In der zweiten Nachthälfte zieht bei 18 bis 12 Grad stärkere Bewölkung auf, die wiederum schauerartigen, teils gewittrigen Regen mitbringen kann.
Auch am Freitag muss gebietsweise immer wieder mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Thermometer zeigen 25 bis 29 Grad an und es geht ein mäßiger Wind aus Nordwest.
In der Nacht zum Samstag ziehen Schauer und Gewitter schließlich nach Süden ab. Anschließend ist es wechselnd bewölkt, es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 11 Grad.
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