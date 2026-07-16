Gewitterprognose für NRW: Ab diesem Tag kippt das Sommerwetter

Köln – Köln erwartet noch einmal Sonne und Hitze. Doch am Donnerstag und Freitag können örtlich Gewitter mit Starkregen und Sturmböen dazukommen.

Nach sonnigen und heißen Tagen können in Köln und NRW ab Donnerstag örtlich Gewitter mit Starkregen und Sturmböen aufziehen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Sommer zeigt sich am Donnerstag zunächst von seiner besten Seite: Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen in NRW auf bis zu 32 Grad. Der Himmel bleibt meist klar und Regen ist zunächst kein großes Thema.

Am Nachmittag können sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber vereinzelt Gewitter bilden. Dabei kann es kurzzeitig kräftig regnen, auch Hagel und stürmische Böen sind möglich.

Am Freitag bleibt es dann wechselhaft: Neben sonnigen Abschnitten sind vor allem im Süden einzelne Schauer und kräftige Gewitter möglich.

Die Temperaturen liegen dann etwas niedriger bei etwa 25 bis 29 Grad. Örtlich können auch heftiger Regen, Hagel und starke Böen auftreten.